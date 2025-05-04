مصر تستضيف الاجتماعات الوزارية الرابعة لمنظمة D8 للسياحة 5 و6 مايو بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، إيزياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، والوفد المرافق له، في مستهل زيارتهم الرسمية إلى مصر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استضافة ورئاسة مصر لاجتماعات كبار المسئولين والاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء بالمنظمة، والمقرر عقدها يومي 5 و6 مايو الجاري بالقاهرة، ضمن رئاسة مصر الحالية للمنظمة حتى ديسمبر 2025.

شارك في اللقاء يمنى البحار نائب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية. كما حضر من وزارة الخارجية السفير حازم زكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الاقتصادية الإقليمية.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بالوفد الزائر، مشيدًا بأهمية الاجتماعات المقبلة في دعم وتعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات لتعزيز القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للمنظمة عن شكره لمصر على الاستضافة والتنظيم، مؤكدًا أهمية الاجتماعات في دفع التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجال السياحة.

وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الفنية والتنظيمية للاجتماعات، من أجندة الفعاليات والجلسات والمقترحات، إلى جانب البرنامج السياحي المقرر للوزراء والمسؤولين، كما تم التطرق لمعايير اختيار "عاصمة السياحة" للمنظمة.

يذكر أن مصر كانت قد استضافت القمة الحادية عشرة لمنظمة D8 في ديسمبر الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسلمت الرئاسة الدورية للمنظمة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تضم منظمة D8 في عضويتها تسع دول هي: أذربيجان، باكستان، تركيا، بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، ومصر، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة مجالات، منها قطاع السياحة.

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