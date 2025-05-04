العظمى بالقاهرة 26.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الإثنين بدرجات الحرارة

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان تكون غدًا الإثنين، حالة الطقس نهاًرا، مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد؛ معتدلة على السواحل الشمالية؛ حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. وليلا يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فهي خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: فهي خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الادارية 26 16

6 اكتوبر 26 16

بنها 25 17

دمنهور 25 16

وادى النطرون 26 17

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 26 17

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

دمياط 22 17

بورسعيد 22 17

الاسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 23 14

رفح 22 13

رأس سدر 26 16

نخل 24 10

كاترين 15 08

الطور 28 19

طابا 24 16

شرم الشيخ 30 21

الاسكندرية 23 15

العلمين 22 14

مطروح 22 14

السلوم 25 15

سيوة 27 14

رأس غارب 30 21

الغردقة 29 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 30 22

شلاتين 32 21

حلايب 29 22

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 27 15

بني سويف 27 15

المنيا 27 14

أسيوط 28 15

سوهاج 29 16

قنا 31 17

الأقصر 31 17

أسوان 31 18

الوادى الجديد 30 17

أبوسمبل 31 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 36 22

المدينة 33 22

الرياض 39 24

المنامة 38 29

أبوظبى 43 28

الدوحة 43 30

الكويت 41 27

دمشق 24 11

بيروت 22 18

عمان 19 12

القدس 20 12

غزة 21 15

بغداد 35 20

مسقط 39 32

صنعاء 29 13

الخرطوم 36 22

طرابلس 29 20

تونس 27 16

الجزائر 20 13

الرباط 20 12

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 23 07

إسطنبول 26 15

إسلام آباد 33 22

نيودلهى 35 25

جاكرتا 32 25

بكين 21 11

كوالالمبور 33 24

طوكيو 23 15

أثينا 26 14

روما 24 14

باريس 15 09

مدريد 17 07

برلين 14 03

لندن 15 07

مونتريال 17 12

موسكو 14 01

نيويورك 18 14

واشنطن 24 18

نواكشوط 32 22

أديس أبابا 22 14