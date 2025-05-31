شيخ الأزهر يغادر الإمارات بعد مشاركته في قمة الإعلام العربي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، دولة الإمارات العربية المتحدة، عائدًا إلى جمهورية مصر العربية، عقب مشاركته في قمة الإعلام العربي التي استضافتها إمارة دبي خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري.

وجاءت مشاركة فضيلة الإمام الأكبر في القمة تلبية لدعوة رسمية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حيث ألقى فضيلته كلمة مهمة تناولت دور الإعلام في تعزيز قيم الحوار والتعايش.

وكان في وداع فضيلته لدى مغادرته مطار دبي الدولي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وحسام حسين إسماعيل، القنصل العام المصري في دبي، والشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكبير مفتين بدائرة الإفتاء في دبي.

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