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مشتريات أجنبية تدفع مؤشرات البورصة للإغلاق على صعود بآخر جلسات الأسبوع

03:18 م الخميس 29 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.62% عند مستوى 32696 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 4.09 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 323.26 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 3.7 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.30 % عند مستوى 32493 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

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