وزيرة التنمية المحلية توجه بفتح المجازر أمام المواطنين في العيد

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، إلى جانب استعراض استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة نتائج المرحلة الأولى للموجة 26 لإزالة التعديات.

وخلال اللقاء، تناولت الوزيرة نتائج إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التي انطلقت في 10 مايو الجاري، مؤكدة ضرورة التنسيق بين المحافظة والجهات المعنية للحفاظ على الأراضي المستردة ومنع عودة التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابعت الوزيرة ملفات التصالح على مخالفات البناء وإصدار التراخيص، مشددة على تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز طلبات المواطنين، مع تعزيز العمل الجماعي لمضاعفة نسب الإنجاز.

وبخصوص استعدادات عيد الأضحى، وجهت وزيرة التنمية المحلية، بفتح المجازر الحكومية في المدن والمراكز لتيسير ذبح الأضاحي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وجودة اللحوم.

وأكد محافظ بني سويف، انتظام الجهود لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، بالإضافة إلى حملات النظافة والتيسير على المواطنين في موسم الأضاحي.

كما استعرض المحافظ، موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي ناصر وببا، مشيدًا بالتطور الملحوظ في جودة الخدمات، ومشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتسليم المشروعات في الوقت المحدد.

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