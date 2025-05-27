أزمة بجلسة العلاوة بسبب عبارة.. جبالي يحذر بقطع الصوت وداود يرفض

كتب- نشأت علي:

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خروج بعض الأعضاء عن اللائحة الداخلية للمجلس أثناء الحديث خلال الجلسة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ورفض جبالي خروج أي نائب في الحديث عن الموضوع المدرج على جدول الأعمال وتتم مناقشته، قائلًا: "اللائحة تطبق على الجميع وأنا أولكم".

وأثار النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الأزمة، أثناء ذكر مبررات التعديل؛ حيث تطرق في الحديث، قائلًا: "مصر بتدفع عمولات للبنوك في الخارج".

وقاطع رئيسُ البرلمان النائبَ محمد عبد العليم داود، قائلًا: التزم بالحديث في التعديل المقدم بشأن مشروع قانون العلاوة، مطالبًا بفصل الصوت حال الخروج عن المقترح.

ورفض النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، استكمالَ الحديث.

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