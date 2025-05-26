كتب- نشأت علي:

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بالمحافظة يبلغ 433 ألف وحدة في الحضر.

جاء ذلك خلال جلسة استماع باللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم 259 ألف، و57 ألف لأغراض العمل، وللسكن والعمل 944 وحدة، والمغلق 25 ألف و231 وحدة، ويوجد 38 ألف وحدة لهم مسكن أخر.



وتابع محافظ الإسكندرية: "يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج الترميم، وأن أكثر الأحياء التي يتواجد فيها إيجار قديم حي المنتزة أول، المنتزة ثاني، الرمل، وهكذا، لافتا إلى وجود تقريبا 24 ألف و108 عقار آيل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لهم قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية".

وقال محافظ الإسكندرية: "بدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزل مطل على البحر".