انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس

كتب- نشأت علي:



عقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.



ويأتي انعقاد الجلسة عقب موافقة اللجنة التشريعية والدستورية على مشروع القانون خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة العدل.



ويحمل مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مجموعة من التعديلات الجوهرية، مع الإبقاء على عدد مقاعد المجلس عند 300 مقعد، يتم توزيعها بين نظامي القائمة والفردي.



كما يتضمن مشروع القانون تعديلًا في تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يتماشى مع التغيرات السكانية وأعداد الناخبين في كل محافظة، وذلك بهدف تحقيق تمثيل عادل ومتوازن داخل المجلس.



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