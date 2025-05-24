"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديل قانونه.. ووكيل "التشريعية" يستعرض التفاصيل

كتب- نشأت علي:



ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، وذلك بناءً على مشروع القانون المُحال من مجلس النواب، والمقدم من عدد من النواب عن أحزاب "مستقبل وطن"، و"حماة الوطن"، و"الشعب الجمهوري"، بالإضافة إلى "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".



واستعرض الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية، أبرز تفاصيل التقرير، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور، لا سيما المادة (251)، التي أوكلت للمشرّع تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وآلية تقسيم دوائره، بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويتيح اعتماد النظام الفردي أو القوائم أو المزج بينهما بأي نسبة.



وأوضح شوقي أن مشروع القانون راعى ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا من مبادئ ملزمة في شأن التمثيل العادل، مؤكدًا أن التمثيل العادل للسكان يتطلب أن يُمثَّل الناخب في كل دائرة بعدد يعادل تقريبًا ما يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، بما يحقق التوازن والتكافؤ، مع مراعاة أن التساوي الحسابي المطلق غير ممكن عمليًا، ويُكتفى بأن تكون الفروق ضمن حدود مقبولة. كما شدد على أن عدالة التمثيل الجغرافي تستلزم أن تمثَّل كل المحافظات داخل مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها.



وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تحقيق قدر أكبر من التوازن النيابي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان والمُقيدين بجداول الناخبين، من خلال تعديل الدوائر بما يضمن عدالة التمثيل.



ووفقًا لمشروع القانون الجديد، تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية للنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية للقوائم. وتخصص دائرتان من دوائر القوائم لعدد 13 مقعدًا لكل منهما، فيما تُخصَّص الدائرتان الأخريان لعدد 37 مقعدًا لكل منهما. ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.



ونص مشروع القانون على ضرورة أن تشمل كل قائمة مخصصة لها 13 مقعدًا، ما لا يقل عن ثلاث نساء، كما يتعين أن تتضمن القوائم المخصصة لها 37 مقعدًا على الأقل سبع نساء، في إطار الالتزام بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة النيابية.



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