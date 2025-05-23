كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، أمانة محافظة الغربية، عن تعيين زكي محمود إبراهيم البسيوني في منصب أمين عام الفلاحين بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمثيل الزراعي ودعم قضايا الفلاحين ضمن الخطط التنموية للحزب.

ويأتي اختيار البسيوني نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة في المجال الزراعي وعلاقاته الممتدة مع جموع الفلاحين في الغربية، إضافة إلى سجله الحافل بالعمل الخدمي والمجتمعي، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتعزيز حضور الحزب في القرى والمراكز الريفية.

وفي بيان صادر عن أمانة الحزب بالمحافظة، أكدت القيادة أن هذا التعيين يأتي ضمن رؤية الحزب لتفعيل دور الفلاحين في المشهد السياسي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة المركزية لحزب الجبهة الوطنية.

من جانبه، أعرب البسيوني عن شكره لقيادات الحزب على ثقتهم، مؤكداً عزمه على العمل الجاد لخدمة الفلاحين والتواصل المستمر معهم لنقل احتياجاتهم ومشاكلهم إلى الجهات المختصة، والعمل على إيجاد حلول فعّالة تصب في مصلحة القطاع الزراعي بالمحافظة.

ويُعد هذا التعيين خطوة جديدة ضمن سلسلة من التحركات التنظيمية التي يشهدها حزب الجبهة الوطنية استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتأكيدًا على التزامه بتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي على كافة المستويات.

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