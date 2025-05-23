بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن حاجتها للتعاقد مع مهندسين في تخصصات (كهرباء قوى- اتصالات- حاسبات)، حديثي التخرج، طبقًا للائحة نظام العاملين بالشركة.

وأشارت الشركة في الإعلان المنشور عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن تلك الوظائف للذكور فقط لطبيعة العمل بالتشغيل بنظام الورادي بمواقع الشركة ودون الحاجة لخبرة أو ضم لأي مدة خدمة أو خبرة سابقة.

الشروط العامة:-

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة بتقدير عام لا يقل عن جيد، ومقيدًا بنقابة المهندسين.

2- ألا تزيد السن في تاريخ الإعلان على 30 ثلاثين سنة.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها إعفاء نهائيا.

4- أن يكون مصرى الجنسية.

5- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

6- يتم التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة وطبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة

1- السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقا بها عدد 1 صورة شخصية حديثة.

2- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

3- شهادة القيد بنقابة المهندسين.

4- صورة من شهادة الميلاد.

5- صورة من بطاقة الرقم القومي للوجهين سارية في تاريخ الإعلان.

6- صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي للوجهين.

طريقة التقديم:

يتم الدخول والتسجيل ورفع المستندات بصيغة pdf على الرابط من هنا

وذلك لمدة 7 سبعة أيام من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025.