البخشوان: "مستقبل مصر" يُجسد رؤية الدولة لبناء مستقبل زراعي متكامل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال السفير ياسر البخشوان، نائب رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة للعلاقات والتعاون الدولي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن مشروع مدينة "مستقبل مصر" الصناعية يُعد أحد أبرز المشروعات القومية التي تُجسد رؤية الدولة بقيادة الرئيس السيسي نحو بناء مستقبل زراعي وصناعي متكامل يعتمد على الابتكار والاستدامة.

وأضاف "البخشوان"، في بيان، أن افتتاح هذه المشروعات القومية الكبرى يعمل على بناء الثقة الوطنية، وتعزيز الانتماء، وتمكين المواطن من الشعور بأن الدولة تتحرك فعليًا لتأمين مستقبله وتحقيق طموحاته، موضحًا أن المشروع يُمثل طفرة نوعية في ملف الزراعة الحديثة، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي باستخدام أحدث نظم الري والتقنيات الزراعية، بما يُسهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.

وأوضح أن مشروع "مستقبل مصر" لا يقتصر فقط على الإنتاج الزراعي، بل يشمل توفير الآلاف من فرص العمل، وتحقيق تنمية متكاملة في مناطق جديدة، وربطها بشبكات الطرق والبنية التحتية، ما يدعم توجه الدولة نحو خلق مجتمعات عمرانية وزراعية حديثة، مؤكدًا أن هذا المشروع يُشكل جزءًا من المشروع الأكبر للدولة وهو "الدلتا الجديدة"، والذي يُعد من أهم المشروعات التنموية في الشرق الأوسط، ويقع في موقع جغرافي استراتيجي على امتداد محور الضبعة، ما يُتيح سهولة نقل المنتجات الزراعية إلى مختلف المحافظات والأسواق.

وأكد أن المشروع يُساهم في بناء منظومة متكاملة للإنتاج والتصنيع الزراعي، ويُعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء.