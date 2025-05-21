فرص عمل وتسويات ودية.. "العمل" ترصد نشاط 10 مديريات بالمحافظات -صور

كتب- أحمد السعداوي:

نجحت مديرية العمل بالقاهرة في إنهاء نزاع بين العامل إسلام حسين محمد حسين، وشركة "سالم وزران أبو العطا (إندومي)" بمدينة بدر؛ عبر تسوية ودية دون اللجوء إلى القضاء، بعد سلسلة من المفاوضات التي أجراها مكتب بدر متعدد الأنشطة التابع للمديرية، وبحضور ممثل الشركة، وتم عودة العامل للعمل والتنازل عن شكواه بمقر المكتب.

وأكد السيد الشرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن هذه التسوية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران؛ لتعزيز علاقات العمل بين طرفَي الإنتاج وتطبيق أحكام القانون وحل النزاعات بالطرق السلمية، مشيدًا بدور مكاتب علاقات العمل في تسوية الخلافات ودعم الاستقرار داخل بيئة العمل.

دورات تدريبية مجانية واختبارات عملية لفتيات المنيا

شهدت مديرية العمل بالمنيا تنفيذ اختبار عملي لدورة التفصيل بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية، لـ15 متدربة، إلى جانب متابعة دورة تفصيل أخرى تضم 15 متدربة داخل المركز.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة صلاح مدير المديرية، التي استمعت إلى آراء المتدربات؛ حيث أعربن عن استفادتهن الكبيرة من التدريب مقارنةً بدراستهن الأكاديمية، وطالب بعضهن بمد فترة التدريب وإتاحة دورات متقدمة.

وأكدت مدير المديرية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير مهارات الشباب والفتيات، وتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وبمتابعة من رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، مشيرةً إلى أهمية الاستماع إلى آراء المتدربين لضمان تحسين جودة البرامج التدريبية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية

استقبل أحمد عبد الهادي، مدير مديرية العمل بالشرقية، عددًا من راغبي العمل من ذوي الهمم بمقر المديرية؛ لمتابعة من تم تعيينهم والاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي يواجهونها بسوق العمل، مع العمل على تذليل تلك المعوقات وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع طبيعة الإعاقة لكل منهم، وذلك في إطار المتابعة اليومية لحصر واستيفاء نسبة الـ5% المقررة قانونًا.

وأكد مدير المديرية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بأبنائنا من ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، ويشدد على تلبية مطالبهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بما يحقق حياة كريمة ودمجًا فعّالًا في سوق العمل بكل منشآت القطاع الخاص.

التدريب من أجل التشغيل

شاركت مديرية العمل بالإسماعيلية في زيارة ميدانية للمدرسة الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية العسكرية المشتركة، ضمن جهود دعم التعليم الفني وتفعيل مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف حسن رداد مدير المديرية.

وأكد مدير المديرية أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة الوزارة والمديرية بربط التعليم الفني بسوق العمل، ورفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم ببرامج تدريبية حديثة، بما يُسهم في استغلال الطاقات الشابة وتمكينها من فرص عمل لائقة، تحقيقًا لرؤية الدولة في التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ خلال الزيارة أهمية مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" التي أطلقتها مديرية العمل بالإسماعيلية، وتهدف إلى تدريب طلاب المدارس الفنية على أحدث الأساليب التكنولوجية والمهارات المطلوبة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المبادرة بدأت تؤتي ثمارها من خلال استغلال الطاقات الشبابية المهدرة وتأهيلها لسوق العمل، وشدد على التزام محافظة الإسماعيلية الكامل بتوفير فرص تدريبية حقيقية وتراخيص عمل من خلال التعاون المثمر مع مديرية العمل، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

ندوة السلامة والصحة المهنية ببهتيم

عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة تثقيفية بعنوان "سلامتك تهمنا" بشركة الصباغة والمنسوجات المصرية ببهتيم، بحضور 14 من العاملين بالشركة، في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها وزارة العمل، وتحت إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام المديرية، وبالتعاون مع إدارة الشركة.

وأكد فوزي صابر، وكيل مديرية العمل بالقليوبية، أن هذه الفعالية نُفذت ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة، للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشري والممتلكات من تلك المخاطر، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

شرح قانون العمل الجديد بأسيوط

نظمت مديرية العمل بأسيوط ندوة تثقيفية لمديري ومفتشي مكاتب تفتيش العمل ومديري الإدارات ذات الصلة، بهدف شرح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واستعراض أبرز التعديلات التي تضمنها، وذلك بحضور علي سيد مدير المديرية، ومدير الإدارة القانونية، حيث شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا ونقاشًا مثمرًا بين المشاركين.

وأكد مدير المديرية أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص المديرية على ضمان التنفيذ الأمثل لأحكام القانون الجديد وما سيصدر بشأنه من قرارات وزارية ولائحة تنفيذية، بما يعزز من تيسير العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ويضمن حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

جوائز لأوائل خريجي مراكز التدريب

ووزعت مديرية العمل بالمنوفية جوائز على أوائل خريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للمديرية، في احتفالية نُظمت بمقر المديرية، بحضور الخريجين من المتدربين والمتدربات.

وسلَّم عماد سعيد مدير المديرية، الجوائز التي شملت ماكينات خياطة حديثة لخريجي دورات التفصيل والخياطة، وحقائب معدات وأدوات كهربائية لخريجي دورات الكهرباء.

وأكد مدير المديرية أن هذه الفعالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة دعم منظومة التدريب المهني وتشجيع الشباب على الالتحاق بها، وتوفير الحوافز المناسبة لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير فرص تدريبية حقيقية تؤهل الشباب للعمل في مختلف القطاعات الفنية.

وتقدم المتدربون والمتدربات والحضور بخالص الشكر والتقدير لوزير العمل لاهتمامه بالعملية التدريبية وتشجيعه ورعايته لهم.

ختام برنامج تدريبي في الحاسب الآلي بالقليوبية

وشهد فوزي صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية، فاعليات ختام البرنامج التدريبي في مجال الحاسب الآلي بعنوان "Microsoft Word"، والذي نُفذ بمركز التدريب الإداري التابع للمديرية، بمشاركة 12 موظفًا من العاملين بالمديرية.

وأكد وكيل المديرية أن هذه الفاعلية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف التكنولوجية التي تواكب متطلبات العصر، وتُسهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية داخل بيئة العمل.

تخريج متدربات دورة التفصيل في دمياط

ونفذت مديرية العمل بدمياط دورة تدريبية في مجال التفصيل والخياطة من خلال الوحدة المتنقلة التابعة لمركز التدريب المهني بكفر سعد، بمشاركة 9 متدربات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وبمتابعة من فتحي التلاوي مدير مديرية العمل بدمياط.

وأكد مدير المديرية أن الدورة هدفت إلى تزويد المتدربات بالمهارات الأساسية في مجال الخياطة والتفصيل، وتمكينهن من بدء مشروعات صغيرة أو الالتحاق بفرص عمل مناسبة. وشهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من المشاركات، اللاتي أعربن عن استفادتهن من التدريب وجودة المحتوى العملي المقدم.

انطلاق برنامج التدريب المهني على الخياطة بالإسماعيلية

وأطلقت مديرية العمل بالإسماعيلية دورة تدريبية على مهنة الخياطة بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل، بمشاركة 20 متدربًا من أبناء المحافظة، في إطار خطة الوزارة لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمنتشرة بالمحافظات.

وأكد حسن رداد مدير المديرية، أن هذه الدورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وضمن استراتيجية الوزارة لتمكين الشباب وتأهيلهم فنيًا ومهنيًا، موضحًا أن المديرية تحرص على تنويع التخصصات التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وتدعو شباب الإسماعيلية إلى التسجيل في الدورات المقبلة والاستفادة من فرص التدريب المجانية.

وأشادت مديرة مركز التدريب المهني بمدينة المستقبل، بإقبال المتدربين وحرصهم على الاستفادة من البرنامج، مؤكدة أن المركز مجهز بكل الإمكانيات اللازمة لتقديم تدريب عملي متكامل، تحت إشراف نخبة من المدربين ذوي الخبرة.