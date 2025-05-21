رئيس شعبة مواد البناء يكشف سبب ارتفاع أسعار الأسمنت

كتبت -داليا الظنيني:

اتهم أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، شركات إنتاج الأسمنت بتعمد "تعطيش" السوق وتقليل حجم الإنتاج بهدف مضاعفة أرباحها على حساب المستهلكين.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن تقليل المعروض ورفع الأسعار من قبل الشركات المنتجة هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار الأسمنت ومواد البناء الأخرى.

وأشار الزيني إلى أن زيادة التوجه نحو التصدير في الآونة الأخيرة ساهم في تقليل الكميات المتاحة محليًا، مما فاقم من أزمة ارتفاع الأسعار.

كما ذكر أن قرار جهاز حماية المنافسة بإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها لم يسهم في خفض الأسعار، بل أدى إلى ارتفاعها بشكل أكبر في ظل سعي الشركات لتحقيق "أرباح إضافية".

وطالب رئيس شعبة مواد البناء بضرورة إلزام مصانع الأسمنت بزيادة إنتاجها والعمل بأقصى طاقتها لتلبية احتياجات السوق المحلي. وطالب بإنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة في مصنع أسمنت العريش تكون مخصصة للتصدير، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستخفف الضغط على السوق المحلي وتساعد في خفض أسعار الأسمنت، مما سيكون له تأثير إيجابي على قطاع البناء والتشييد في مصر.



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