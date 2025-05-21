عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)

كتب-عمرو صالح:

تقدم محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بطلب لنقيب الصحفيين خالد البلشى، لتخصيص إحدى غرف النقابة لإنشاء «مكتب الاتصال الخدمي»، مع دعمه بفريق من الهيكل الإدارى المؤهل؛ ليكون مسارا مفتوحا على مدار الساعة مع مكاتب الاتصال السياسي في جميع الوزارات والجهات الرسمية.

يأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز دور نقابة الصحفيين حاضنةً لأعضائها، وجسرًا يربطهم بمؤسسات الدولة.



وقال الشاذلي في تصريحات صحفية له: إن المكتب يهدف لاستقبال شكاوى الزملاء ومطالبتهم بشكل مباشر وفعّال، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بها لحل المشكلات وإنهاء الإجراءات المطلوبة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وإنجاز المصالح بسرعة وكفاءة، وتعزيز العلاقة بين النقابة والمؤسسات، وجعلها حيوية ومنتظمة، بما يعزز فاعليتها اليومية ويخدم مصالح المهنة والزملاء.

واختتم الشاذلى: «نؤمن بأن هذا المكتب سيكون خطوةً واسعة نحو تحسين أوضاع الصحفيين، وتقديم دعم حقيقي لهم في مواجهة التحديات اليومية.

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