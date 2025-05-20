توقيع عقد لإدارة وصيانة المياه والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

وقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم في العاصمة الألمانية برلين، عقد "مستوى الخدمة" مع الشركة الجديدة، وذلك لإدارة وتشغيل وصيانة مرافق البنية التحتية الرطبة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك تنفيذاً لبنود الشراكة المُعلنة مسبقًا مع شركة DWI - دويتشه فاسر إنترناشيونال الألمانية، وجماعة المهندسين الاستشاريين، والتي تهدف إلى تأسيس كيان متخصص في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي بالعاصمة الجديدة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وقّع الاتفاق كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكريستوف هاج، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة.

وبموجب العقد، تتولى الشركة الجديدة تقديم وتشغيل وصيانة خدمات مياه الشرب، مياه الري، شبكات الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع العمليات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة، وتوفير قطع الغيار والفنيين المؤهلين.

وفي تعليقه على التوقيع، صرّح المهندس خالد عباس قائلًا: "نُعرب عن اعتزازنا بتوقيع هذا العقد مع شركاء دوليين يتمتعون بسجل حافل من الخبرة والكفاءة في إدارة مرافق المياه، وهذه الخطوة تعكس التزامنا بتقديم خدمات بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية، وتوفر جودة حياة استثنائية لقاطني العاصمة الإدارية".

وأضاف خالد عباس: سيشمل نطاق أعمال الشركة الجديدة أيضًا تشغيل وإدارة محطات تحلية المياه، محطات المعالجة، شبكات التوزيع، خطوط النقل، وإعادة تدوير المياه، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق الكفاءة التشغيلية وفقًا لأحدث المعايير الفنية والعلمية.

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