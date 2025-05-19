صورة.. أول ظهور للدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق بعد شائعة وفاته

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نوقشت اليوم، رسالة الدكتوراة للباحث الروسي رائد عبد الرحمنوف، بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة. بعنوان "الضوابط الشرعية المقررة للرقابة على البنوك الإسلامية في بلاد الاتحاد الروسي".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من، الدكتور نصر فريد محمد واصل، أستاذ الفقه المتفرغ بالكلية، ومفتي جمهورية مصر العربية الأسبق(مشرفًا أصليًا)، والدكتور شوقي عبد الكريم علام، أستاذ الفقه المتفرغ، ومفتي جمهورية مصر العربية السابق(مناقشًا خارجيًا)، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه المتفرغ بالكلية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية(مناقشًا داخليًا).

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يظهر فيها الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، عبد الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن وفاته.

وأشيعت خلال الفترة الماضية، أنباءً حول وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، وهو ما نفاه الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء.