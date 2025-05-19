أبرزها ارتداء "الإحرام".. تحذيرات مهمة من السياحة لسائقي حافلات الحج البري المخالفين

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة السياحة والآثار توجيهات جديدة تتعلق بسائقي حافلات البر التابعة لشركات السياحة، في إطار الإجراءات التنفيذية المنظمة لمستوى الحج البري لموسم 1446 هـ، واستنادًا إلى الكتاب الدوري رقم (132) لسنة 2025،

وتضمنت التعليمات، الواردة في خطاب رسمي من الوزارة، حصل "مصراوي" على نسخة منه، التشديد على:

منع سائقي حافلات البر من ارتداء ملابس الإحرام بشكل قاطع.

حظر التعامل تمامًا مع الحجاج غير النظاميين، مع الالتزام الكامل بمرافقة الحجاج الرسميين التابعين للشركة التي يعمل بها السائق.

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستقابل بعقوبات فورية من قبل السلطات السعودية، بالإضافة إلى تحميل شركة السياحة التابع لها السائق المسؤولية القانونية الكاملة نتيجة التقصير في الالتزام بالتعليمات.

وفي ضوء ذلك، دعت الوزارة جميع الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج البري إلى التنبيه المشدد على سائقيها بضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم، حفاظًا على سلامة الحجاج، وضمان عدم تعرضهم لأي معوقات قد تعطل أداء مناسك الحج، وصونًا للسمعة المشرفة التي يتمتع بها السائقون المصريون.

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