مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من المتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق في اختبارات مسابقة تعيين إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، عن كيفية التظلم على النتيجة.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمس، الاستعلام عن نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، عبر الرابط التالي: هنا

وينشر "مصراوي" خطوات التظلم على نتيجة مسابقة الأئمة على النحو التالي:

- الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال الرابط: هنا

- إدخال الإسم والرقم القومي.

- ذكر سبب التظلم أو الملاحظات على النتيجة.

- الضغط على زر "تسجيل" والاحتفاظ برقم التسجيل، لاستخدامه فيما بعد لمعرفة النتيجة.

- تظهر النتيجة على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال فترة من 10:7 أيام عبر الموقع.

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نتيجة الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف

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