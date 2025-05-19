"زراعة الشيوخ" تناقش بناء منظومة زراعية صناعية.. والجبلي يدعو لإعداد خطة استثمارية متكاملة

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب جمال أبو الفتوح، تفاصيل طلبه، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، مطالبًا بوضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي لخدمة الناتج القومي وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل.

وبدوره أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الموضوع نظرًا لارتباطه بالأمن الغذائي وتحقيق التنمية بالبلاد، مؤكدا أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المهمة التي لها نشاط واعد ويرتبط بقطاع الصناعة مما يؤهله ليكون قاطرة التنمية الحقيقية في البلاد.

واستعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، خطة الوزارة في تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، بهدف خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الصادرات، موضحا حجم الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الإطار مثل عدد المصانع والسلع التي يتم تصنيعها.

وأشار إلى أن خطة الوزارة لعمل مجمعات زراعية صناعية بقرى حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي.

وعقب النائب عبد السلام الجبلي، بضرورة وجود خطة استثمارية متكاملة واضحة بالأرقام والجدوى الاقتصادية، يتم خلالها التنسيق بين الجهات المعنية.

وتابع، نريد منظومة زراعية صناعية متكاملة، كما أن التعاونيات الزراعية عليها أن تقوم بدور أساسي في ذلك الأمر.

كما استعرض الدكتور السيد شريف، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، دور المعهد في ذلك الأمر، موضحًا أن أبحاث المعهد تهدف للحصول علي قيمة مضافة من المحاصيل وتطوير المنتجات، داعيا إلي التوسع في سلاسل التبريد لمنع الهدر في الخضروات والفاكهة.

وقال الدكتور ياسر حيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أن المعهد يعد خريطة إرشادية لكافة المناطق، لتحديد كل المعلومات حول الاحتياجات الزراعية والمائية والاستثمارات.

كما استعرض الدكتور أحمد مجدي ممثل التنمية المحلية، دور الوزارة، مشيرا إلي قيامهم بإعداد خريطة بما تتميز به كل محافظة وقرية.