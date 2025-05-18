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اليوم.. رابط الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي لشغل ألف وظيفة إمام بالأوقاف

04:17 م الأحد 18 مايو 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، أنه سيتيح مساء اليوم الأحد الاستعلامَ عن موعد الامتحان الشفوي للناجحين في الامتحان الإلكتروني من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف.

وأوضح الجهاز، حسب بيان له اليوم، أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية هنا

ويهيب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان على موقع البوابة؛ خصوصًا في ما يتعلق بالحضور قبل الموعد المحدد للامتحان بساعتَين.

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل الامتحان الإلكتروني وظيفة إمام ومدرس وخطيب
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