ضحية ومصابتان.. تفاصيل حادث سقوط لوحة إعلانية على سائحين بمطار شرم الشيخ الدولي

كتب- أحمد السعداوي:

أعربت وزارة الطيران المدني عن خالص أسفها وتعازيها في ضوء الحادث المؤسف الذي وقع، صباح اليوم الأحد، داخل صالة السفر الدولي رقم (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، إثر سقوط لوحة إعلانية تابعة لإحدى وكالات الدعاية والإعلان، ما أسفر عن وفاة راكبة كازاخستانية وإصابة اثنتين أُخريين، وذلك أثناء انتظارهما الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العاصمة أستانا على متن رحلة شركة "سكات" رقم DV 2570.

وقالت الوزارة، في بيان عاجل لها اليوم، إنه قد تم نقل الراكبتَين على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ورغم الجهود الطبية المكثفة، توفيت إحدى الراكبتَين متأثرةً بإصابتها، بينما استقرت حالة الراكبتَين المصابتَين بعد تقديم الإسعافات اللازمة.

ونوهت وزارة الطيران المدني بأنه على الفور تم إخطار النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. وتم السماح بإقلاع الرحلة بعد اتخاذ جميع التدابير الفنية والأمنية المطلوبة، مع استثناء السيدة المصابة وابنتها من السفر، وتوفير الإقامة لهما بأحد الفنادق لحين استكمال الرعاية الصحية اللازمة.

أضافت الوزارة أنه في إطار حرص الدولة المصرية على التواصل الفوري وتقديم كل أوجه الدعم، تم عقد اتصال بين وزير الطيران المدني، والقنصل الفخري لدولة كازاخستان، والقنصل الكازاخي بالقاهرة، تم خلاله نقل خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، وتأكيد فتح تحقيق رسمي شفاف من جانب النيابة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان تقديم الدعم الكامل للركاب وأسرهم.

وأعطى وزير الطيران المدني توجيهاته لكل من المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بالتوجه إلى مطار شرم الشيخ فور وقوع الحادث والقيام بمتابعة الموقف ميدانيًّا والاطمئنان على حالة الركاب والمسافرين، والتأكد من توفير كل أوجه الدعم والراحة اللازمة لجميع الركاب؛ وتوفير إقامة لنجل السيدة المتوفاة؛ لحين استكمال الإجراءات التنسيقية ذات الصلة التي تتم حاليًّا مع السفارة الكازاخستانية بالقاهرة.