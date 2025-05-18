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تفاصيل لقاء رئيس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين

02:26 م الأحد 18 مايو 2025

لقاء رئيس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين

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كتب-عمرو صالح:

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.

وبحسب بيان المجلس، تم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، اللقاء، بتقديم التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، بمناسبة فوزه نقيبًا للصحفيين في الانتخابات الأخيرة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

من جانبه أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي عن شكره وتقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إرساء دعائم العمل الصحفي والإعلامي.

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رئيس الأعلى للإعلام نقيب الصحفيين خالد البلشي المهندس خالد عبدالعزيز
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