نقيب التمريض: الرئيس السيسي أفضل قائد في العالم.. وكلمته في قمة بغداد تاريخية

كتب- أحمد جمعة:

أشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال القمة العربية في بغداد، ووصفتها بأنها "كلمة تاريخية" تُجسد الموقف المصري الثابت والمشرّف تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكدت نقيب التمريض، أن كلمة الرئيس عبّرت عن ضمير الشعوب العربية، ورفعت صوت الكرامة في مواجهة ما وصفته بمحاولات الطمس والتهميش، مشيرة إلى أن حديثه عن معاناة المدنيين في قطاع غزة فضح الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قصف وتجويع وحرمان من مقومات الحياة الأساسية.

وأضافت أن الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن ثوابت السياسة المصرية، الرافضة للتفريط أو التهجير أو الالتفاف على الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن تأكيده على أن أمن فلسطين هو من أمن الأمة العربية، يعكس رؤية مصر القومية ودورها المحوري في دعم وحدة الصف العربي.

كما ثمّنت الدكتورة كوثر دعوة الرئيس إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، ودعمه المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

واختتمت نقيب التمريض تصريحها بتجديد دعم النقابة الكامل لكل ما طرحه الرئيس السيسي خلال القمة، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا قوة إقليمية وركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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