مراقب بالكاميرات.. وزير النقل يكشف عن المنظومة الجديدة على الطريق الدائري

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطريق الدائري يخضع لمراقبة دقيقة بالكاميرات، وفي حال حدوث أي أعطال للمركبات، يجب على السائقين الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، حيث سيتم توجيه فرق صيانة فورية لتقديم المساعدة اللازمة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح الوزير، أنه سيتم تسيير 100 أتوبيس ترددي جديد بسعة 66 راكبًا لكل حافلة، أي ما يعادل نقل 3200 راكب في الساعة في الاتجاهين.

وأضاف الفريق كامل الوزير، أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تيسير حركة المواطنين على الطريق الدائري وربط مختلف المحاور.

وكشف وزير النقل عن حصول مصر على دعم إضافي للمشروع، متمثلًا في 20 أتوبيسًا تردديًا كهدية من البنك الدولي، مما يعزز من قدرة الأسطول على خدمة أعداد أكبر من الركاب.

وأوضح وزير النقل أن الاعتماد على الطاقة الخضراء النظيفة في تشغيل وسائل النقل العام، بما في ذلك الأتوبيس الترددي، من شأنه أن يحقق وفورات كبيرة للدولة المصرية، تقدر بنحو 8 مليارات دولار من استهلاك السولار، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي.