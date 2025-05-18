"الزراعة" تطلق حملات بيطرية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجني

كتب- عمرو صالح:

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات تنفيذ أنشطة موسعة لدعم منظومة الإنتاج الداجني، وتنفيذ حملات التحصين الدورية، والتقصي النشط، ومتابعة الأسواق والمزارع، حيث تم إطلاق حملات موسعة في 4 محافظات ضمن سلسلة المرور والمتابعة بمحافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بدعم وتنمية قطاع الإنتاج الداجني كأحد أعمدة الأمن الغذائي.

وتفقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، أحد المشروعات الإنتاجية الكبرى بالمحافظة، والذى يستهدف إنتاج نحو 7 ملايين طائر سنويًا، وذلك لمتابعة مدى التزامه بمعايير الأمان الحيوي، ورفع كفاءة التشغيل البيطري داخل المنشأة، ويُعد هذا المشروع من النماذج الداعمة لاستراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية قطاع الثروة الداجنة، لا سيّما في محافظات الصعيد.

كما نفذت مديرية الطب البيطري بالسويس، حملات ميدانية لسحب عينات ما قبل البيع من الطيور الحية بأسواق المحافظة، وتم إرسال العينات إلى المعامل المرجعية المعتمدة، للتأكد من خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية لحماية الصحة العامة والثروة الداجنة.

كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، تنفيذ تقصٍ نشط بسوق الطيور الحية د، وسحب عينات من الطيور لفحصها معمليًا ضمن خطة الإنذار المبكر، بهدف رصد أي مؤشرات مرضية محتملة والحد من انتقال العدوى قبل تداول الطيور في الأسواق.

فيما شهد الأسبوع الأول من مايو الجاري، تنفيذ مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ حزمة من الإجراءات البيطرية شملت: تحصين 43,210 طائرًا بلقاحات ضد الأمراض الوبائية، فضلا عن تحصين 3,000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، كذلك لم تسجيل أي بؤر مرضية أو حالات اشتباه، بعد سحب 20 عينة من المزارع قبل البيع، كما تم إصدار تصريحي نقل طيور بإجمالي 7,000 طائر، فضلا عن تطهير سوق طيور وضمن خطة النظافة والأمان الحيوي.



وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار تنفيذ خطة شاملة لدعم قطاع الدواجن، من خلال: تكثيف حملات التحصين والرقابة على المزارع والأسواق، رفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية التحصينات والإجراءات الوقائية، فضلا عن التنسيق مع المعامل المرجعية لرصد أي مؤشرات مرضية، دعم صغار المربين وتوفير الخدمات العلاجية والإرشادية بالمجان في المناطق الريفية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة الحيوانية.