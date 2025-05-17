أحمد موسى: كلمة السيسي في قمة بغداد "الأقوى والأشرف".. ومصر صاحبة أقوى جيش بالمنطقة

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي انعقدت في بغداد، واصفًا إياها بأنها "قوية ومشرفة وواضحة"، وتعكس موقفًا قويًا تجاه القضية الفلسطينية.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قال موسى، إن كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل واضحة للعالم أجمع، مفادها أن مصر تسعى للسلام، وتؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف: "كلمة الرئيس السيسي حملت داخل طياتها العديد من الرسائل للعالم أجمع، رسالتنا للعالم كله واضحة هي السلام، وحتى لو إسرائيل عملت تطبيع مع الـ22 دولة عربية، لازم تكون هناك دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن مصر، باعتبارها الدولة الأولى التي وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، تتحدث من منطلق قوة، كونها صاحبة "أكبر وأقوى جيش في المنطقة".

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي حظيت بترحيب واحترام من العالم العربي، معربًا عن شكره للرئيس على هذه الكلمة التي تعبر عن آمال الشعوب المحبة للسلام.

وتطرق موسى إلى أن الرئيس السيسي على "الإبادة" التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وضرورة تكاتف الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة. كما أشار إلى جهود القاهرة لدعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب، ومطالبتها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد موسى أن كلمة الرئيس السيسي في قمة بغداد هي "الأقوى والأهم" في دعم فلسطين، مشيدًا بدور مصر في الوساطة مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة.

ووجه الشكر للعراق على استضافة القمة، مشيرًا إلى أن تواجد الرئيس السيسي في بغداد يمثل رسالة دعم قوية للحكومة العراقية.