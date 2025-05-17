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السيسي يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين

10:55 ص السبت 17 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيقوم بإلقاء كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي بغداد القمة العربية الرابعة والثلاثين
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