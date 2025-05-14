هدنة الحرب التجارية تدفع بورصتي الصين وأمريكا للصعود

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت جلسة أمس في وول ستريت (سوق الأوراق المالية بأمريكا) إغلاق أغلب مؤشراتها على صعود فيما حقق مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا طفيفًا.

كما أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصتي شنغهاي بورصة شنتشن(سوق الأوراق المالية بالصين ) على صعود وجاء ذلك مدعومًا بالاتفاق بين أمريكا والصين بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة بين الدولتين.

وأعلن البلدان يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل من هذا العام إلى 30% من 145%.

كما ستنخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10% من 125% وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يومًا

اغلاقات البورصة الصينية :

وسجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) صعودًا بنسبة 0.86% عند 3403 نقاط، وارتفع المؤشر شنتشن المركب (SZSE Component Index) – بنسبة صعود 0.64% عند 10288 نقطة.

اغلاقات البورصة الأمريكية:

ارتفع مؤشر السوق العام ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.72% ليغلق عند 5,886.55 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.61% ليغلق عند 19,010.08 نقطة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 269.67 نقطة، أو 0.64%.

وبحسب تقرير منشور على CNBC، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال إغلاقات جلسة أمس، مستعيدًا مكاسبه لهذا العام، حيث واصل المستثمرون المكاسب الكبيرة التي حققوها في الجلسة السابقة بفضل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتابع التقرير، تقدمت أسهم إنفيديا بنسبة 5.6% على خلفية أنباء عن عزم الشركة إرسال 18,000 من أفضل شرائح الذكاء الاصطناعي إلى المملكة العربية السعودية. وارتفعت أسهم شركات الرقائق المماثلة بالتزامن مع ارتفاع أسهم شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة، حيث ارتفعت أسهم برودكوم بنحو 5%، وأسهم إيه إم دي + بنسبة 4%.

وتابع التقرير، أن الارتفاع خلال جلسة أمس الثلاثاء أدى إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1% بحلول عام 2025،وفي مرحلة ما، انخفض المؤشر بأكثر من 17% خلال العام، حيث أدت التوترات التجارية إلى تآكل ثقة المستثمرين في الأسهم.