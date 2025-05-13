لميس الحديدي عن زيارة ترامب للمنطقة: "إيلون ماسك نجم الزيارة"

كتبت -داليا الظنينى:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي بدأها من العاصمة السعودية الرياض، حملت أبعادًا سياسية مهمة، رغم غلبة الطابع الاقتصادي على اليوم الأول من الزيارة.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الزيارة شهدت توقيع 145 اتفاقية بين البلدين، بلغت قيمتها نحو 300 مليار دولار، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية-الأمريكية.

وأشارت إلى أن عددًا من أبرز شخصيات وادي السيليكون (Silicon Valley) حضروا فعاليات اليوم، وعلى رأسهم رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي وصفته بـ"النجم الأبرز"، موضحة أنه حظي باهتمام خاص من كل من ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت أن السعودية وافقت على استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في قطاعي الطيران والملاحة البحرية، في خطوة تعكس التحول التكنولوجي الكبير في المملكة.

وسلطت الحديدي الضوء على العلاقة الحميمية التي بدت واضحة بين ترامب وولي العهد السعودي خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي، حيث خاطب ترامب بن سلمان مازحًا: "محمد، هل تنام ليلًا؟ أعتقد أنك مثلي، تتقلب وتفكر ليلًا في كيفية تحسين حياة شعبك."

وفي الشق السياسي، اعتبرت الحديدي أن أبرز الأخبار في نهاية اليوم تمثل في إيقاف العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من سوريا ولبنان والأردن وعدد من الدول العربية وإحتفالات في ربوع سوريا .

وأكدت أن خطاب ترامب، الذي استمر لنحو 45 دقيقة، لم يأتِ على ذكر إسرائيل إطلاقًا، في حين تطرق إلى الوضع في غزة، قائلًا: "غزة وأهلها يُعاملون بطريقة لا يمكن القبول بها، ولو كنت في الرئاسة لما وقعت أحداث السابع من أكتوبر، فقادة غزة يستهدفون المدنيين."

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