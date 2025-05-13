اليوم.. "مدبولي" يفتتح مشروعي "شين شينج" و"هيات إيجيبت" بالسخنة باستثمارات 210 ملايين دولار

كتب- محمد سامي:

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولاته الميدانية في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قام بزيارة لمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وافتتح خلالها عددًا من المشروعات الصناعية الكبرى، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وشملت الجولة افتتاح مصنع "شين شينج" الصيني لإنتاج مواسير حديد الدكتايل، والذي تبلغ استثماراته نحو 150 مليون دولار، بالإضافة إلى افتتاح توسعات شركة "هيات إيجيبت" التركية للمنتجات الصحية، باستثمارات قدرها 60 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات بالمشروعين إلى نحو 210 ملايين دولار، كما شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة.

رافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل جولته، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المحركات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتطوير البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، مشيرًا إلى أن الشراكة الوثيقة بين الهيئة والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، تُمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن استراتيجية الدولة الاقتصادية ترتكز على توطين الصناعات ذات الأولوية، خاصة تلك التي تُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم المشروعات القومية، مع تعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، عبر الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية التي تربطها بعدد كبير من الأسواق.

من جانبه، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية للموانئ الستة والمناطق الصناعية الأربع التابعة لها، وهي: السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا.

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف جذب استثمارات في 21 قطاعًا صناعيًّا ولوجستيًّا، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية أثمرت عن توقيع تعاقدات فعلية، حيث يوجد أكثر من 130 مشروعًا جارٍ تنفيذها داخل مناطق الهيئة، تشمل مختلف القطاعات الصناعية، وفقًا لمقومات كل منطقة من حيث الموقع الجغرافي وتوافر المواد الخام.

وأكد أن الهيئة تعمل باستمرار على تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية والاستفادة القصوى من موقعها الاستراتيجي كبوابة للتجارة العالمية.

كما أشار إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تُمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع مطورين صناعيين وشركات عالمية تسعى للاستفادة من بيئة الاستثمار الواعدة في مصر، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم المستثمرين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مشروعاتهم.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد قام في مطلع الأسبوع الجاري بزيارة ميدانية إلى منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، شملت تفقد مشروع "نيرك" لصناعات السكك الحديدية، وافتتاح عدد من المشروعات الحيوية بميناء غرب بورسعيد، في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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