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"هنو" يبحث مع وزير الخارجية سبل تعزيز الأنشطة الثقافية بالخارج

05:21 م الإثنين 12 مايو 2025

الدكتور بدر عبدالعاطي يستقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتب- محمد شاكر:

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حيث أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية الثقافية كونها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر وإسهامها في التقارب بين الدول والشعوب، مشيداً بالتعاون القائم مع وزارة الثقافة والهيئات والمؤسسات الثقافية المختلفة لبناء الجسور بين مصر والعالم.

ودار نقاش بين الوزيرين حول سبل تعزيز الأنشطة الثقافية المصرية المختلفة بالخارج والترويج لها من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتكثيف المشاركة المصرية فى الفعاليات الثقافية الدولية لتعزيز مكانة مصر دولياً وابراز الحضارة والثقافة المصرية الفريدة.

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الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الأنشطة الثقافية بالخارج
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