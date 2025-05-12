مجلس النواب يوافق نهائيًا تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بصفة نهائية.

وخلال الجلسة، استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديل يستهدف فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب الإجباري (الامتياز)، التي تُمنح بعد الانتهاء من فترة التدريب، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وزملائهم في باقي كليات القطاع الصحي مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض.

وأشار بدر إلى أن الواقع العلمي أظهر الحاجة لتطوير منظومة التعليم الصيدلي في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، وهو ما أدى إلى استحداث برنامج "فارم دي" (PharmD)، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020.

وأوضح أن المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على أن الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة يتطلب إتمام خمس سنوات دراسية يعقبها عام سادس للتدريب في مواقع عمل معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يختلف عن باقي كليات القطاع الصحي، حيث يُمنح الطلاب درجة البكالوريوس أولًا، ثم يخضعون للتدريب لاحقًا كشرط لمزاولة المهنة.

وأكد أن التعديل التشريعي يهدف إلى تصحيح هذا التفاوت من خلال فصل سنة التدريب الإجباري عن سنوات الدراسة، ومنح شهادة مستقلة بها، مما يحقق المساواة القانونية والدستورية بين طلاب كليات القطاع الصحي المختلفة.

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