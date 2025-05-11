وزير الصحة: التمريض المصري يُعد من أفضل الكوادر الصحية على مستوى العالم

(أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن التمريض المصري يعد من أفضل الكوادر الصحية على مستوى العالم، ويحظى بطلب كبير في الدول العربية والأجنبية، نظرا لما يتمتع به من كفاءة عالية وتأهيل علمي وعملي متميز.

وشدد الوزير على أن الوزارة تضع التمريض في قلب خطتها الشاملة للنهوض بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن دعم الكوادر التمريضية وتوسيع دورهم القيادي يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، تماشيا مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للتمريض المصري 2025 التي نظمت بحضور جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، الذي أعرب عن تقديره الكبير لمهنة التمريض واصفا إياها ب"المهنة النبيلة" التي لا يمكن لأي نظام صحي أن ينهض بدونها.

وفي كلمة له استعاد السير يعقوب ذكرى أولى عملياته الدقيقة في مستشفى أسوان، قائلا إنه اعتمد خلالها بشكل كبير على الممرض عبد الحي، مدير التمريض في المستشفى، مما يعكس أهمية الطاقم التمريضي في إنجاح العمليات المعقدة.

وعلى هامش الاحتفال، تم تكريم السير مجدي يعقوب تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تطوير الرعاية الصحية، وكذلك تكريم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وعدد من رموز التمريض المصري الذين ساهموا في تحسين مستوى الخدمة الصحية في مختلف المحافظات.

يذكر أن تقارير حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومجلة Lancet Global Health قد أشادت بالتطور الملحوظ في أداء التمريض في مصر، وأوصت بضرورة الاستثمار في تدريبهم وتوسيع صلاحياتهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في استدامة النظم الصحية.