بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

كتب- نشأت علي:

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل.

وبحسب تقرير اللجنة الدينية، يسعى المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الثوابت الدينية، إلى جانب تعزيز الشفافية وضبط ممارسة الإفتاء.

كما يشدد مشروع القانون على ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بعدم نشر الفتاوى الشرعية إلا الصادرة من الجهات المختصة والمعتمدة، للحد من انتشار الفتاوى المغلوطة أو المتطرفة.

وأكدت اللجنة أهمية إصدار هذا القانون لضبط منظومة الإفتاء، عبر تحديد الجهة المختصة ومنحها الصلاحيات اللازمة، ووضع معايير وضوابط تضمن أن تصدر الفتوى عن جهات تتمتع بالأهلية العلمية والمعرفية، مع الالتزام بمقاصد الشريعة وثوابتها.

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