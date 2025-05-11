الأمم المتحدة تحذر من "الوضع الكارثي" بمخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين في السودان



وكالات

حذرت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، من أن الوضع بمخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين في شمال دارفور كارثي والمدنيون محاصرون.

ودعت المسؤولة الأممية بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة إنسانية لإيصال المساعدات.

ومساء أول أمس الجمعة، قُتل نحو 14 سودانيًا من عائلة واحدة، في قصف لقوات الدعم السريع، استهدف مخيم أبو شوك للنازحين، في إقليم دارفور غرب البلاد، بحسب ما ذكرت مصادر إغاثية.

وقالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك للنازحين، في بيان أمس السبت، إن "14 مدنيًا استشهدوا، منهم أسرة كاملة مكونة من 10 أفراد بسبب القصف المدفعي العنيف الذي نفذته مليشيا الدعم السريع يوم الجمعة، على المعسكر، وأحياء مدينة الفاشر".

ويعد معسكر أبوشوك أحد أكبر مخيمات النازحين في إقليم دارفور، ويقع تحديدًا شمال مدينة الفاشر بشمال دارفور، التي تشهد هجمات مكثّفة للدعم السريع في الآونة الأخيرة أدت إلى مقتل العشرات ونزوح مئات الآلاف من مخيمات اللاجئين في المدينة.

وكانت شبكة أطباء السودان، قد أفادت أمس السبت، بمقتل 21 شخصًا وإصابة 47 آخرين بجروح متفاوتة، جراء هجوم بطائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف سجن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وقالت الشبكة، إن القصف، الذي وصفته بـ"المتعمد"، استهدف مرافق مدنية، بينها السجن الكبير الذي يضم نحو 5 آلاف نزيل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وفي أبريل الماضي، هاجم الدعم السريع مخيم "زمزم" للنازحين في شمال دارفور، معلنًا السيطرة عليه بعد اشتباكات مع الجيش السوداني والقوات المساندة له، مما أدى إلى سقوط 400 قتيل، ونزوح عشرات الآلاف، بحسب الأمم المتحدة.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.