فرص أمطار وأتربة ورمال مثارة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقال الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في أخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحول حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص أمطار على عدد من المناطق، فضلًا عن عودة نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على عدد من المناطق.

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