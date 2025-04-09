مدبولي يعلق على انخفاض الجنيه مقابل الدولار.. ويؤكد: هذه مشكلتنا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه في الأيام الماضية أمر طبيعي.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي الأربعاء: حصلت بعض الزيادة في سعر الدولار، تأثيرها لا شيئ، وخلينا نقولها بمنتهى الوضوح، السياسة النقدية مرنة لضمان السعر الحقيقي.

وأوضح مدبولي: الزيادات اللي حصلت خلال الأيام الماضية، أرقام طبيعية في سوق العملات، جزء من الحرب اللي بتحصل دلوقتي والمستهدفات، مثلا في أمريكا، إزاي توازن بين الدولار واليوان، والعكس في الصين، كل الدول تتحرك عشان استقرار أوضاعها.

وتابع: هدف الحكومة استقرار الأوضاع، أعتقد المواطن شعر بده، في شهر رمضان عدت الأمور بشكل جيد رغم إنه معروف بارتفاع الأسعار، هدفنا تجنيب المواطن تداعيات هذه الحرب، مشكلتنا النهاردة، محدش قادر يضع رؤية لشهر قدام، كل يوم بيحصل تغير وكلنا شغالين بهدف درء المخاطر واستمرار معدلات النمو وكل مؤشراتنا تبقى جيدة، كل ده هيخلينا نعدي، ونقلل المخاطر على المواطن، وبنراهن على استقرار السوق.

تراجع سعر الدولار في بنك مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع.



بنك مصر: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.