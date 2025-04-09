رئيس "الرعاية الصحية" يشارك في فعاليات معرض الأجهزة والمستلزمات الطبية بالصين

كتب - أحمد جمعة:

يشارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات النسخة الـ91 من معرض CMEF (المعرض الدولي الصيني للأجهزة والمستلزمات الطبية)، المُقام خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2025، بمركز المعارض والمؤتمرات الوطني (NECC) بمدينة شنغهاي الصينية، والذي يُعد أحد أكبر الفعاليات الدولية المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وقال السبكي: "تحرص الهيئة على التواجد في مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى لتعزيز التعاون الدولي، وبحث فرص الشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، ونقل الخبرات والابتكارات التي من شأنها تطوير نموذج الرعاية الصحية في مصر"، وأضاف: "نستهدف الاستفادة من التجارب الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتشخيص المبكر والتطبيب عن بُعد، بما يدعم التحول الرقمي الشامل داخل منشآت الهيئة ويُسهم في تقديم رعاية صحية ذكية ومستدامة".

وأكد السبكي في بيان اليوم، أن معرض CMEF، يعد منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية ونقل التكنولوجيا الطبية المتطورة إلى مصر ويدعم التوسع في التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية، ويعزز ترسيخ نموذج الرعاية الصحية الذكية داخل منشآت الهيئة، ويمثل فرصة ذهبية لاستكشاف المنتجات المبتكرة، وفتح آفاق التعاون مع المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن كونه منصة رئيسية لإطلاق المنتجات والحلول الجديدة أمام جمهور عالمي متخصص.

وشملت جولة الدكتور أحمد السبكي داخل معرض CMEF الدولي للأجهزة والمستلزمات الطبية بالصين، اليوم، زيارة عدد من أجنحة الشركات الرائدة المشاركة، وعلى رأسها: شركة Northern Meditec، شركة Hangzhou Health Shining للتكنولوجيا الإلكترونية، شركة Mindray، شركة FLLOY للتكنولوجيا (قوانغتشو)، بالإضافة إلى زيارة جناح شركة Shanghai United Imaging للرعاية الصحية.

فيما أجري رئيس الهيئة عدة لقاءات متخصصة للتعرف على أحدث التقنيات في مجالات الرعاية المنزلية، الصحة الشخصية، الأجهزة القابلة للارتداء، رعاية المسنين، والجراحات الروبوتية، بهدف الوقوف على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الطبية في هذه المجالات واستكشاف سبل توظيفها داخل منشآت الهيئة، ورافقه خلال الزيارة للمعرض الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة الدكتور أحمد السبكي بمعرض CMEF هي المشاركة الثانية، حيث شارك في النسخة الـ90 من المعرض لعام 2024، وتأتي مشاركته لهذا العام ضمن خطة استراتيجية شاملة تتبناها الهيئة لتعزيز حضورها الدولي، واستكشاف الفرص الاستثمارية ونقل التكنولوجيا المتطورة، بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية، ويُرسّخ نموذج الرعاية الصحية الذكية داخل منشآت الهيئة، كما تعكس المشاركة حرص الهيئة على بناء منظومة صحية مرنة ومستدامة، تتماشى مع أعلى المعايير العالمية وقادرة على مواكبة التغيرات والتحديات المستقبلية في القطاع الصحي.

ويعد معرض CMEF منصة عالمية مرموقة تضم أحدث ما توصلت إليه الابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، حيث يشارك بالمعرض أكثر من 5000 علامة تجارية دولية، وحضور متوقع يتجاوز 200,000 زائر من أكثر من 150 دولة حول العالم، لعرض وتبادل أحدث الحلول والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والجراحة الروبوتية، والتشخيص المعملي، والرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات الداعمة للبنية التحتية الصحية.