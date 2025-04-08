بعد موافقة الرئيس.. قرار سار للعاملين بالتأمين الصحي بشأن صرف بدل المهن الطبية

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على طلب الهيئة بمساواة أعضاء المهن الطبية العاملين بها، بزملائهم المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة، والمستحقين لقيمة بدل مخاطر المهن الطبية الواردة بالقانون 14 لعام 2024.

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للأطقم الطبية وتقديرًا لما يبذلونه من جهود في تقديم الخدمات الصحية وتحملهم لمخاطر المهنة.

ووجهت الهيئة في خطابها لمديري الفروع والمناطق الطبية، وحصل عليه مصراوي، باتخاذ اللازم نحو تعديل صرف البدل وفقا للقيم المحددة في القانون رقم (14) لسنة 2014، حيث يتقاضى الأطباء البشريون بدلًا شهريًا قدره 2000 جنيه، بينما يحصل أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي على 1600 جنيه.

كما يتقاضى التمريض العالي والكيميائيون والفيزيائيون 1500 جنيه، فيما يحصل فنيّو التمريض والفنيون الصحيون على 1350 جنيه.

وأكدت الهيئة أن صرف هذا البدل سيبدأ اعتبارًا من 1 فبراير 2025، ووجهت الإدارات المعنية باتخاذ اللازم لتعديل السجلات المالية، تمهيدًا لتنفيذ القرار في الموعد المحدد.