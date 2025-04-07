اليوم.. الصحة العالمية تنظم فعالية بمناسبة يوم الصحة العالمي 2025

كتب- أحمد جمعة:

ينظم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الإثنين، فعالية إعلامية خاصة، بمناسبة "يوم الصحة العالمي 2025"، الذي يسلط الضوء هذا العام على موضوع "صحة الأمهات والمواليد" تحت شعار "بداية صحية لمستقبل واعد".

وتقام الفعالية في مقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمدينة نصر.