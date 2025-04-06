هل سيزور "ماكرون" قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير؟.. مصدر يجيب

كتب- محمد شاكر:

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد 6 أبريل، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسعيهما المتواصل لتطويرها في مختلف المجالات.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين المصريين، ومن المقرر أن يتم توقيع عدد من اتفاقيات تعاون في مجالات متنوعة، فضلاً عن زيارة مدينة العريش المصرية القريبة من قطاع غزة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي المتحف المصري الكبير مساء اليوم، عقب وصوله إلى القاهرة.

ومن جانبه أكد مصدر مطلع بالمتحف المصري الكبير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى المتحف، ضمن جولة سياحية وتاريخية.

وأوضح المصدر أن زيارة الرئيس الفرنسي ستتضمن جولة داخل المتحف لمشاهدة القطع الأثرية المعروضة على الدرج العظيم، بالإضافة إلى زيارة قاعات العرض الرئيسية، دون أن تمتد إلى قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، لأنها مغلقة أمام الجمهور ولم يتم افتتاحها للزيارة حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الشخصيات العامة ورؤساء الدول يحرصون دائما على زيارة الصرح الكبير والذي يعرض آلاف القطع الأثرية المصرية القديمة.

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