102 ألف راكب في 24 ساعة.. رقم قياسي جديد لمعدلات تشغيل مطار القاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

حقق مطار القاهرة الدولي، رقمًا قياسيًا جديدًا بتسجيله لأعلى نسبة تشغيل بلغت 102.108 ألف راكب في يوم واحد وهي المرة الأولى منذ افتتاحه في 18 مايو 1963.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 682 رحلة، منها 343 رحلة سفر و339 رحلة وصول، مما يؤكد قدرة المطار على تلبية الطلب المتزايد لحركة السفر، ويشير إلى الكفاءة العالية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي ومدى جاهزيته لاستيعاب أكبر عدد من السياح والمسافرين كونه بوابة مصر الأولى ومركز نقل جوي رئيسي في المنطقة.

وفي هذا السياق،، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذه المؤشرات تأتي تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي ترتكز على تحديث وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة للمطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، والاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز نقل جوي محوري ورئيسي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشدد على أن الفترة المقبلة سيشهد قطاع الطيران المدني انطلاقة جديدة لمرحلة متقدمة من التطوير للمطارات المصرية بالمشاركة مع القطاع الخاص بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في أعداد الركاب ومواكبة للتطورات المتسارعة في هذا المجال.

وأوضح "الحفني"، أن النمو الملحوظ في أعداد الركاب والرحلات الجوية التي شهدها المطار تُمثل خُطوة واعدة نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية ومضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 60 مليون راكب سنويًا، وفقًا لرؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في قدرة المطار على استيعاب الحركة الجوية المتزايدة، مضيفًا أن إدارة المطار تحرص على الاهتمام بتطبيق أحدث التقنيات وتقديم خدمات لوجستية متميزة تُلبى احتياجات المسافرين لتحقيق تجربة سفر استثنائية وفريدة لزائري مصر.

وأشار المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مرافق المطار، بما يتناسب مع كثافة التشغيل الفعلي لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر؛ مؤكدًا وجود تنسيق تام مع جميع الجهات المعنية بالمطار؛ بما يسهم في تحقيق انسيابية حركة الركاب والرحلات الجوية، وسهولة إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر داخل صالات السفر والوصول.

كما تم تفعيل خطط الطوارئ والأنظمة التشغيلية في جميع الصالات، بما فى ذلك الخدمات اللوجستية وتوفير أعداد مناسبة من فرق العمل من مختلف القطاعات لضمان أفضل خدمة للمسافرين.

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