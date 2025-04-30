12 موقعًا تخزينيًا في الجيزة تستقبل القمح المحلي من 29 ألف فدان وتيسيرات للمزارعين

كتب – محمد أبو بكر:

أكّد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام والتخزين بالمحافظة منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى الآن، بلغ 16 ألف طن، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح داخل نطاق المحافظة يبلغ 29 ألفًا و149 فدانًا، موزعة على 12 موقعًا تخزينيًا معتمدًا.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الصادر عن مديرية التموين بشأن سير أعمال منظومة التوريد، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة المُعدّة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، وضمان المتابعة المستمرة لعملية استلام القمح المحلي حتى نهاية الموسم.

وشدّد المحافظ على أهمية تسهيل كافة الإجراءات أمام المورّدين داخل الشون والصوامع، وتنفيذ الخطة الموضوعة لضمان انسيابية عمليات التوريد. كما وجّه بضرورة التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة، ومديريتي التموين والزراعة، والوحدات المحلية، للعمل على إزالة أية معوقات قد تعترض سير التوريد، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق لضمان سرعة صرف مستحقات المورّدين.

وأكد "النجار" أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من جانب مسؤولي التموين والوحدات المحلية لمواقع التخزين، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المقررة خلال استلام القمح، إلى جانب مراجعة وسائل الحماية والتخزين الآمن لضمان الحفاظ على جودة المحصول دون فاقد أو تلف.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن فرق العمل المختصة تواصل المرور الدوري على الشون والصوامع لمتابعة انتظام وكفاءة العمل، والتعامل الفوري مع أية تحديات ميدانية، مشيرًا إلى استمرار توافد المورّدين يوميًا لتسليم كميات القمح بصورة منتظمة، بما يضمن استقرار منظومة التوريد وتحقيق أهداف الموسم الحالي.

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