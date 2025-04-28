هل تجذب تعديلات "الثروة المعدنية" المستثمرين؟.. "صناعة النواب" توضح

كتب- نشأت علي:

قال النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية، مثال للتشريعات التي تحرر الاقتصاد المصري وتحدث جذبًا للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا الدور التشريعي لمجلس النواب لتحرير كل ما هو مقيد بقوانين والخروج من البيروقراطية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا توجه من القيادة السياسية بالدفع بالتشريعات الدافعة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصناعة بالمجلس، موجهًا الشكر إلى وزير البترول وهيئة الثروة المعدنية.

وأعلن أبو زيد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.