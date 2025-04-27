وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنعَي "270" و"144" الحربيَّين في قها وبنها -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة إلى شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) استكمالًا لسلسلة الجولات التفقدية المفاجئة المتواصلة لمختلف الشركات والوحدات التابعة، التي يحرص الوزير على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع، والاطمئنان على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها.

وحرص الوزير على الوجود في "قها للصناعات الكيماوية" في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة؛ للتأكد من مدى الالتزام بمواعيد الحضور، وكذا تطبيق التوجيهات الخاصة بعدد من الإجراءات الأمنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي المرور المفاجئ على الشركة (مصنع ٢٧٠ الحربي) بتفقد مخازن الخامات والمنتج النهائي؛ حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع، والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

وتفقد الوزير مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة؛ بدايةً من إيصال المواد الخام إلى الخط، ووصولًا إلى المنتج النهائي؛ حيث تضم خطوط الإنتاج بالشركة ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة، مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية)، وتتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية؛ مثل (بطاريات السيارات، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس)، وتسهم الشركة (مصنع ٢٧٠ الحربي) في تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع محمد صلاح إلى ما استعرضه المهندس معز الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية، حول خطة الشركة في تنفيذ الموازنة التخطيطية للعام المالي (2024/2025).

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة (سواء العسكرية أو المدنية)، مع مختلف الجهات المحلية والعالمية؛ خصوصًا القطاع الخاص، والسعي إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مع العمل على نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل خطوط إنتاج الشركة.

وشدد محمد صلاح خلال الجولة على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة (مصنع 270 الحربي)، وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة؛ لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، حيث توجه الوزير مباشرةً إلى مجمع المصانع الإنتاجية ومخازن الخامات والمنتج النهائي؛ وشدد على تسويق المنتجات أولاً بأول.

واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس طارق العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها، ومدى الالتزام بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات .

وقام صلاح بالمرور على خط إنتاج الشاشات بمقاساتها المختلفة؛ حيث اطلع على الخطة الإنتاجية بجميع مراحل الإنتاج، وصولاً إلى المنتج النهائي.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج، والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة، والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، والاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي، والمساهمة في خطة توطين التكنولوجيات الحديثة، بما يخدم الصناعات الإلكترونية بالشركة .

جدير بالذكر أن "شركة بنها للصناعات الإلكترونية" تسهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية؛ مثل (أجهزة الاتصال اللا سلكية ذات التردد العالي والتردد العالي جدًّا- الميكروويف- المحطات اللا سلكية- الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري ثنائي وثلاثي الأبعاد - محطات الإعاقة الإلكترونية)، فضلاً عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدني، وكذلك المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة؛ حيث تقوم الشركة بإنتاج (التحويلات الإلكترونية- الحاسبات الشخصية- التابلت- اللمبات الموفرة للطاقة- شاشات العرض باستخدام الليدات فائقة الإضاءة- كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية- أنظمة التأمين والحماية من الصواعق- وأنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات- والبوابات الأمنية الإلكترونية- وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY -وأجهزة الكشف عن المعادن- والتجميع السطحي للمكونات الإلكترونية- وألواح الطاقة الشمسية- وشاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED وLCD ).

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.