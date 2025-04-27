مصدران حكوميان يكشفان لمصراوي حقيقة سرقة كابلات شحن الأتوبيس الترددي -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أكد مصدران مطلعان بوزارة النقل، عدم صحة ما تردد بشأن سرقة كابلات شحن الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

وقال المصدران، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، ولم يتم إبلاغ الوزارة بأي إشارة بذلك.

وأضاف المصدران، أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء هي التي تتولى تزويد مشروع الأتوبيس الترددي بالطاقة الكهربائية وذلك من خلال محطات الشحن.

وشدد المصدران، على أن العمل يسير على قدم وساق من أجل الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من المشروع بشكل كامل، وعلى التوازي يتم تدريب السائقين على الأتوبيسات الترددية.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس