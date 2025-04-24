بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأ الآن تطبيق التوقيت الصيفي 2025، بتقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة حاليا الواحدة بعد منتصف الليل بدلا من الساعة الثانية عشر.

ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولًا إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، ما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي.

كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه رقم 231، والذي انعقد يوم الأربعاء 1 مارس 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من إلغائه في عام 2018، بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

وأقرت الحكومة المصرية موعدًا محددًا للعمل بالتوقيت الصيفي وفقًا لمشروع قانون خاص به، وهو الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، وذلك وفقًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن التوقيت الصيفي والشتوي الذي صادق عليه الرئيس السيسي آنذاك.