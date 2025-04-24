وجهت الشكر للرئيس السيسي والوزير.. بلبن تُعلن إعادة فتح كافة فروعه - (تفاصيل)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الصفحة الرسمية لسلسة محلات بلبن، عن انفراجه جديدة بشأن أزمة غلق فروعها.

وأكدت بلبن، أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء الاجتماع الطارئ الذي عُقد يوم الأحد لمتابعة الموقف، تم اتخاذ قرارًا بإعادة فتح كافة الفروع والمصانع التابعة، تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية، والتي بدأت بالفعل في تنفيذ زيارات ميدانية لتقديم الملاحظات والتوجيهات التصحيحية، في إطار استيفاء جميع اشتراطات السلامة، تمهيدًا لاستئناف التشغيل الكامل خلال الساعات القادمة.

وتوجهت إدارة بلبن بالشكر والتقدير إلى الوزير كامل الوزير، على دعمه الكبير وحرصه الواضح على استمرار عجلة الإنتاج، وتأكيده المتواصل بأهمية الحفاظ على المصانع الوطنية وعدم تعطيلها، في موقف وطني يُجسّد حرص الدولة على حماية مقدراتها الإنتاجية والعاملين بها.

وتابعت: "نبشّركم بأننا في طريقنا للعودة لمباشرة العمل في كل الفروع، أقوى وأقرب من أي وقت مضى".

كما تقدمت بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية التي تواصل العمل على مدار الساعة، وداخل الإجازات الرسمية، في نموذج مُشرّف من التعاون والدعم، لتسريع عودة العمل تحت مظلة الالتزام والانضباط.