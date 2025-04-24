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السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري ويزو قبر السادات

01:20 م الخميس 24 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

كان في استقبال الرئيس، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار رجال الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه كذلك إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلًا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

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